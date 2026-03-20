Çin'in İkinci Yerli Üretim Büyük Kruvaziyer Gemisi Shanghai Rıhtımına İndirildi

Güncelleme:
Çin'in yerli yapım ikinci büyük kruvaziyer gemisi Adora Flora City, Shanghai rıhtımına indirildi. Bu gelişme, geminin deneme seferleri ve teslimat sürecine bir adım daha yaklaşması anlamına geliyor.

Dosya Boyutu: 21.59MB

TARİH: 20 Mart 2026

UZUNLUK: 00: 00: 34

KATEGORİ: Ekonomi

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Shanghai'da rıhtıma indirilen Adora Flora City adlı kruvaziyer gemisi

Çin'in yerli yapım ikinci büyük kruvaziyer gemisi, cuma günü Shanghai rıhtımına indirildi. Bu gelişmeyle gemi, deneme seferleri ve nihai teslimat sürecine bir adım daha yaklaşırken, Çin de kruvaziyer turizm pazarındaki varlığını genişletme yolunda ilerliyor.

Adora Flora City adlı gemi, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin yan kuruluşu olan Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Şirketi'nde güçlü römorkörler tarafından yavaşça çekilerek inşaat iskelesinden çıkarıldı. Gemi üreticisi, geminin kısa süre içinde rıhtıma demirleneceğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
500

