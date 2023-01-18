Çin'in İki Derin Deniz İnsanlı Denizaltısı 2022'de 175 Dalış Gerçekleştirdi

SHANGHAİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin tarafından geliştirilen iki mürettebatlı denizaltı olan Shenhai Yongshi (Derin Deniz Savaşçısı) ve Fendouzhe (Çalışkan) 2022'de toplam 175 dalış yaptı.

Havadan çekilen fotoğrafta, derin deniz mürettebatlı denizaltısı Shenhai Yongshi (Derin Deniz Savaşçısı) ve ana gemisi Tansuo-2 görülüyor, 16 Nisan 2021. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

SHANGHAİ, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin tarafından geliştirilen iki mürettebatlı denizaltı olan Shenhai Yongshi (Derin Deniz Savaşçısı) ve Fendouzhe (Çalışkan) 2022'de toplam 175 dalış yaptı.

Bilimsel talimat komitesinin iki mürettebatlı denizaltının kullanımı için Salı günü gerçekleştirdiği yıllık konferansına göre, gemiler dünyaya öncülük edecek operasyonel ve bakım yeteneklerini sergiledi.

4.500 metre derinliğe ulaşabilen Shenhai Yongshi, ortalama 1.292,52 metre derinlikle arka arkaya dördüncü yılda 100 dalış yaptı.

Denizaltı, bilimsel keşif, mühendislik uygulaması, arama ve kurtarma ve acil durum müdahalesi ile görevlendirildiği denizde 180 gün geçirdi.

Tarihsiz arşiv fotoğrafında, Çin'in derin deniz insanlı denizaltısı Fendouzhe (Çalışkan) görülüyor. (Fotoğraf: Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

10 bin metre derinliğe ulaşabilen Fendouzhe, geçen yıl denizde 202 gün geçirerek 75 dalış gerçekleştirdi.

Denizaltı, 2022 yılında dört adet 10.000 metre seviyesindeki dalışı tamamlayarak bu tür dalışların toplam sayısını kümülatif olarak 32 kişi ile birlikte 25'e çıkardı.

Komiteye göre, iki mürettebatlı denizaltı ayrıca ortak su altı operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi.

2021'de oluşturulan Komite, uygulamaları tanıtmak, teknik yükseltmeye rehberlik etmek ve operasyonel yetenekleri geliştirmek için denizaltı kullanıcıları ve uzmanları için bir iletişim ve bilgi alışverişi platformu olarak hizmet ediyor.