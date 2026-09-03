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Çin-Mozambik İş Forumu'nda 11 Anlaşma

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MAPUTO, 3 Eylül (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'da düzenlenen Çin (Hunan)-Mozambik Ekonomik ve Ticari Eşleştirme Konferansı'nda konuşma yapan Çin Komünist Partisi Hunan Eyalet Komitesi Daimi Komite üyesi ve Genel Sekreteri Wang Junshou, 1 Eylül 2026.

MAPUTO, 3 Eylül (Xinhua) -- Mozambik'in başkenti Maputo'da düzenlenen Çin (Hunan)- Mozambik Ekonomik ve Ticari Eşleştirme Konferansı'nda konuşma yapan Çin Komünist Partisi Hunan Eyalet Komitesi Daimi Komite üyesi ve Genel Sekreteri Wang Junshou, 1 Eylül 2026.

Salı günü düzenlenen konferansa, 110'dan fazla işletme ve iş dünyası derneğinden 180'den fazla temsilcinin yanı sıra her iki ülkeden hükümet yetkilileri ve diplomatik kurum temsilcileri katıldı.

İki taraf, dört önemli alanı kapsayan 11 önemli işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmaların, Çin'in Hunan eyaleti ile Mozambik arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Mendes Mondlane/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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