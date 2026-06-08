Albüm: Çin'in Jizhou Bölgesinde Medikal Sektörü 40.000'den Fazla Kişiye İstihdam Sağlıyor
Çin'in Hebei eyaletindeki Hengshui kentine bağlı Jizhou bölgesi, medikal cihazlar ve rehabilitasyon ekipmanları alanında uzmanlaşmış sanayi bölgesiyle 300'den fazla şirkete ev sahipliği yapıyor ve 40.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.
HENGSHUİ, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Hengshui kentinin Jizhou bölgesi son yıllarda geliştirdiği medikal cihazlar ve rehabilitasyon ekipmanları alanında uzmanlaşmış sanayi bölgesiyle işletmeleri akıllı ve üst segment ürünler üretmeye teşvik ediyor.
Bölgede bu alanda faaliyet gösteren 300'den fazla şirket, halihazırda 40.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.
Kaynak: Xinhua