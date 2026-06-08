Haberler

Albüm: Çin'in Jizhou Bölgesinde Medikal Sektörü 40.000'den Fazla Kişiye İstihdam Sağlıyor

Albüm: Çin'in Jizhou Bölgesinde Medikal Sektörü 40.000'den Fazla Kişiye İstihdam Sağlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Hebei eyaletindeki Hengshui kentine bağlı Jizhou bölgesi, medikal cihazlar ve rehabilitasyon ekipmanları alanında uzmanlaşmış sanayi bölgesiyle 300'den fazla şirkete ev sahipliği yapıyor ve 40.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

HENGSHUİ, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Hengshui kentinin Jizhou bölgesi son yıllarda geliştirdiği medikal cihazlar ve rehabilitasyon ekipmanları alanında uzmanlaşmış sanayi bölgesiyle işletmeleri akıllı ve üst segment ürünler üretmeye teşvik ediyor.

Bölgede bu alanda faaliyet gösteren 300'den fazla şirket, halihazırda 40.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

En düşük memur maaşı için yeni senaryo masada

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

Marco Asensio'da korkulan oldu!

Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti

Seçim öncesi ülke kan gölüne döndü
AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması