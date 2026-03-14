Çin'in Okyanus Ekonomisi 2025'te Yüzde 5'in Üzerinde Büyüme Kaydetti

Çin'in gayrisafi okyanus hasılası 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla yaklaşık 11,02 trilyon yuana ulaşmayı hedefliyor. Okyanus ekonomisinin büyümesi, entegre denizcilik geliştirme ve koruma çalışmalarına odaklanarak yüksek kaliteli bir gelişim sürdürecek.

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi okyanus hasılası 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarak yaklaşık 11,02 trilyon yuana (yaklaşık 1,6 trilyon ABD doları) ulaştı.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın cuma günü yayınladığı verilere göre bu rakam bir önceki yıla kıyasla 0,1 yüzde puan artışla ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 7,9'unu oluşturdu.

Veriler, birincil denizcilik sektörünün katma değer açısından gayrisafi okyanus hasılasının yüzde 4,5'ini, ikincil denizcilik sektörünün yüzde 37,2'sini ve üçüncül denizcilik sektörünün yüzde 58,3'ünü oluşturduğunu ortaya koydu.

Bakanlık yetkilisi Shen Jun, Çin'in okyanus ekonomisinin 2025 yılında baskıya direnerek kaliteli ve verimlilik odaklı inovasyon temelli büyümeye ve entegre denizcilik geliştirme ve koruma çalışmalarına daha hızlı geçiş yaparak yüksek kaliteli gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

Çin'in toplam deniz ürünleri üretiminde uzun yıllardır dünya birincisi olduğunu kaydeden Shen, ülkenin liman ölçeğinin ise dünyanın en büyüğü olmaya devam ettiğini söyledi.

Shen, ülkenin deniz taşımacılığı hacmi ve konteyner işlem hacmi, küresel toplamın üçte birini aşarken, Çin'in gemi inşa ve açık deniz mühendislik ekipmanları alanında küresel pazar payının yüzde 50'sinden fazlasını elinde tuttuğunu açıkladı.

Shen, hem yeni kurulan hem de kümülatif açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesinin küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
