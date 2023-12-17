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Çin'in Gansu eyaletindeki İpek Yolu turizmi popüler hale geliyor

17 Aralık 2023 15:38 Güncelleme: 15:40 Abone Ol

Çin'in Gansu eyaletinde yer alan antik İpek Yolu, Mogao Mağaraları ve Jiayu Geçidi de dahil olmak üzere birçok dünya mirası alanına ev sahipliği yapıyor. Turizm politikalarının iyileştirilmesi ve kış manzaraları sayesinde İpek Yolu turları turistler arasında her geçen gün daha popüler hale geliyor.