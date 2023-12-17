Çin'in Gansu eyaletindeki İpek Yolu turizmi popüler hale geliyor
Çin'in Gansu eyaletinde yer alan antik İpek Yolu, Mogao Mağaraları ve Jiayu Geçidi de dahil olmak üzere birçok dünya mirası alanına ev sahipliği yapıyor. Turizm politikalarının iyileştirilmesi ve kış manzaraları sayesinde İpek Yolu turları turistler arasında her geçen gün daha popüler hale geliyor.
DUNHUANG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Gansu eyaletinde yer alan antik İpek Yolu, Mogao Mağaraları ve Jiayu Geçidi de dahil olmak üzere birçok dünya mirası alanına ev sahipliği yapıyor. Turizm politikalarının iyileştirilmesi ve kış manzaraları sayesinde İpek Yolu turları turistler arasında her geçen gün daha popüler hale geliyor.