Çin'in G331 Ulusal Karayolu: Ülkenin İkinci En Uzun Yolu

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dandong kentinden kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay kentine uzanan G331 ulusal karayolu, toplam 9.333 kilometre uzunluğuyla ülkenin ikinci en uzun ulusal karayolu olma özelliğine sahip. Çin'in kuzeydoğu, kuzey ve kuzeybatısındaki 6 eyalet ve özerk bölgeyi kapsayan bu yol, "en güzel sınır karayolu" olarak anılıyor.

Liaoning ve Jilin eyaletlerindeki birçok köyü ve manzaralı noktayı birbirine bağlayan karayolu, bu bölgelere canlılık ve kalkınma imkanı sağlıyor.