Çin'in Ezhou Kentinden Yeni Delhi'ye Hava Kargo Hattı Açıldı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou'daki Ezhou Huahu Havalimanı'nda pistte bekleyen bir kargo uçağı, 17 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

WUHAN, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou kenti ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi arasında özel hava kargo hattı açıldı. Tamamen kargo taşımacılığı üzerine başlatılan hizmet çerçevesinde 47 ton yük taşıyan bir uçak Cuma günü Yeni Delhi'ye gitmek üzere havalandı.

Çin'in SF Havayolları şirketi hava kargo seferlerini haftada üç kez düzenlemeyi planlıyor. Hizmet kapsamındaki ana ihracat malları elektronik ürünler, genel kargolar ve ekspres sevkiyatlar olurken, ana ithalat malları ise genel kargolardan oluşuyor.

Yeni hatla, Çin ile Hindistan arasındaki mal taşımacılığında her hafta 300 tondan fazla hava kargo kapasitesi sağlanması bekleniyor.

Temmuz 2022'de faaliyete geçen ülkenin ilk kargo odaklı havalimanı Ezhou Huahu Havalimanı'nın, yılın sonuna kadar 40 yurtiçi ve 4 uluslararası kargo hattı daha açması bekleniyor.