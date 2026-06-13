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Çin, Ülkenin En Büyük Dram Üreticisi Cxmt'nin Halka Arzını Onayladı

Çin, Ülkenin En Büyük Dram Üreticisi Cxmt'nin Halka Arzını Onayladı
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Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, ülkenin en büyük DRAM üreticisi CXMT'nin STAR piyasasında halka arzını onayladı. Şirket, 29,5 milyar yuan (yaklaşık 4,33 milyar dolar) kaynak sağlamayı hedefliyor.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, ülkenin en büyük Dinamik Rastgele Erişimli Bellek (DRAM) üreticisi olan CXMT Şirketi'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Komisyondan cuma günü yapılan açıklamada, Çin'in Nasdaq tarzı bilim ve teknoloji inovasyon tahtası olan Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasında şirketin işlem görmesine onay verildiği belirtildi.

İzahnameye göre 2016 yılında kurulan CXMT, Çin'de DRAM ürünlerinin araştırma ve geliştirme, tasarım ve üretim çalışmalarına odaklanan en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş işletme konumunda.

Şirket, halka arz yoluyla 29,5 milyar yuan (yaklaşık 4,33 milyar ABD doları) kaynak sağlamayı planlıyor. Bu miktar, STAR piyasası tarihindeki en büyük ikinci halka arz ve bu yıl A hissesi pazarındaki en büyük halka arz olacak.

Haziran 2019'da faaliyete geçen, yüksek teknoloji sektörleri ve yükselen stratejik sektörlerdeki şirketleri desteklemek üzere tasarlanan STAR piyasası, listeleme kriterlerini esnetirken bilgi paylaşımı ve şeffaflık konusunda ise daha katı kurallar uyguluyor.

Kaynak: Xinhua
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