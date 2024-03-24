Çin'in Elektrik Üretimi İlk İki Ayda Arttı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektrik üretim işletmelerinin elektrik üretimi bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre bu firmaların toplam elektrik üretimi bu dönemde 1,49 trilyon kilovat-saat olarak gerçekleşti.

Verilerin dağılımına bakıldığında termik enerji üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7, hidroelektrik enerji üretiminin ise yüzde 0,8 arttığı görüldü.

NBS'ye göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla nükleer enerji üretimi yüzde 3,5 ve rüzgar enerjisi üretimi yüzde 5,8 artarken, güneş enerjisi üretimi de aynı dönemde yüzde 15,4 yükseldi.