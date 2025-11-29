Haberler

Çin'in Ekim Ayı Ticaret Verileri: 604 Milyar Dolar Değerinde Ticaret

Çin'in Ekim Ayı Ticaret Verileri: 604 Milyar Dolar Değerinde Ticaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti ekim ayında 4,29 trilyon yuan (604,1 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı. Mal ihracatı 2,16 trilyon yuan, ithalat ise 1,52 trilyon yuan olarak kaydedildi. Hizmet ticaretinde ise 79,7 milyar yuan açık oluştu.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinin değeri ekim ayında yaklaşık 4,29 trilyon yuan (yaklaşık 604,1 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin verilerine göre mal ihracatı yaklaşık 2,16 trilyon yuanı, ithalat ise 1,52 trilyon yuanı aştı ve 641,3 milyar yuanlık bir fazla ortaya çıktı.

Verilere göre hizmet ihracatı 260,7 milyar yuan, hizmet ithalatı ise 340,4 milyar yuana ulaştı ve 79,7 milyar yuanlık bir açık oluştu.

Ekim ayında seyahat hizmetleri 175,1 milyar yuan, ulaştırma hizmetleri 170,5 milyar yuan ve telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri 65,8 milyar yuan ticaret değeri kaydetti.

Çin'in mal ve hizmet ihracatı ekimde 341,6 milyar ABD doları, ithalatı ise 262,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 79,2 milyar dolarlık bir fazla verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Son 3 günde 150 bin kişi kente giriş yaptı! Oteller doldu taştı

Son 3 günde 150 bin kişi kente giriş yaptı! Oteller doldu taştı
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular

Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü

Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.