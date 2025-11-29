Çin'in Ekim Ayı Ticaret Verileri: 604 Milyar Dolar Değerinde Ticaret

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinin değeri ekim ayında yaklaşık 4,29 trilyon yuan (yaklaşık 604,1 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin verilerine göre mal ihracatı yaklaşık 2,16 trilyon yuanı, ithalat ise 1,52 trilyon yuanı aştı ve 641,3 milyar yuanlık bir fazla ortaya çıktı.

Verilere göre hizmet ihracatı 260,7 milyar yuan, hizmet ithalatı ise 340,4 milyar yuana ulaştı ve 79,7 milyar yuanlık bir açık oluştu.

Ekim ayında seyahat hizmetleri 175,1 milyar yuan, ulaştırma hizmetleri 170,5 milyar yuan ve telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri 65,8 milyar yuan ticaret değeri kaydetti.

Çin'in mal ve hizmet ihracatı ekimde 341,6 milyar ABD doları, ithalatı ise 262,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 79,2 milyar dolarlık bir fazla verdi.