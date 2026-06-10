Çin'in Yuan Cinsinden Dış Ticareti Mayısta Yüzde 16,9 Arttı

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ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 arttı.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ülkenin mal ithalat ve ihracatının toplam değeri 4,45 trilyon yuana (yaklaşık 653 milyar ABD doları) ulaştı. Böylece toplam dış ticaret hacmi, üst üste üçüncü ayda da 4 trilyon yuanın üzerinde gerçekleşti. Veriler, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8, ithalatın ise yüzde 21,5 arttığını gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua