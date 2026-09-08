Haberler

Çin'in dış ticareti ilk sekiz ayda hızlı büyümesini sürdürdü

Çin'in dış ticareti ilk sekiz ayda hızlı büyümesini sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti yılın ilk sekiz ayında hızlı büyümesini sürdürürken, ihracat ve ithalatta güçlü artış kaydedildi.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti yılın ilk sekiz ayında hızlı büyümesini sürdürürken, ihracat ve ithalatta güçlü artış kaydedildi. Söz konusu dönemde ithalat büyümesi ihracatı geride bırakmaya devam etti.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam mal ithalat ve ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 34,78 trilyon yuana (yaklaşık 5,13 trilyon ABD doları) ulaştı.

Aynı dönemde büyüme hızı, yılın ilk yedi ayında kaydedilen oranın 0,3 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artışla 20,17 trilyon yuana olurken, ithalat yüzde 22 genişleyerek 14,61 trilyon yuana çıktı.

Sadece ağustos ayında Çin'in mal ticareti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 4,65 trilyon yuana ulaşarak üst üste altıncı ayda da 4 trilyon yuan sınırının üzerinde kaldı.

İhracat ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarken, ithalat yüzde 21,7 oranında yükseldi.

Hem ihracat hem de ithalat dördüncü ayda da çift haneli büyümesini sürdürürken, ithalat büyümesi art arda altıncı ayda ihracatı geride bıraktı.

Kaynak: Xinhua
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şafak vakti 4 koldan operasyon! Onlarca şüpheliye işlem başlatıldı
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü! Atlas Çağlayan'ın katili için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Para transferleri tek tek incelendi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Mladiç için askeri tören düzenlenmesine tepki

Bu görüntülere en sert tepki Türkiye'den
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Hakan Çalhanoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Hakan?

Bu ne hal Hakan?
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini karıştırdı

Sızdırılan ses kaydı şehri karıştırdI