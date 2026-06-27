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Çin'in Dış Borcu Mart Ayında Genel İstikrarını Sürdürdü

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Çin'in yerel ve yabancı para cinsinden dış borcu, 2026 Mart sonunda 2,4121 trilyon ABD dolarına ulaştı. 2025 sonuna göre yüzde 4 artış gösteren borçtaki yükselişin temel nedeni hareketli sınır ötesi ticaret olarak açıklandı.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yerel ve yabancı para birimleri cinsinden dış borcu, 2026 mart ayı sonunda 2,4121 trilyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Devlet Döviz İdaresi tarafından cuma günü açıklanan resmi verilere göre, bu rakam 2025 yılı sonuna kıyasla yüzde 4 artışla 83,3 milyar ABD doları yükseldi.

İdare Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Li Bin, dış borçtaki makul artışın temel nedeninin hareketli sınır ötesi ticaret olduğunu, bu durumun da yerleşik olmayanların mevduatları ile ticaret kredilerinde artışa yol açtığını belirtti.

Sözcü, Çin'in dış borcunun para birimi ve vade yapısının genel olarak istikrarlı seyrini koruduğunu kaydetti.

Li orta ve uzun vadeli borçların oranının yüzde 41 olarak gerçekleştiğini, bunun 2025 yılının sonuna göre 2 puanlık düşüşe işaret ettiğini aktardı.

Kaynak: Xinhua
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