Haberler

Çin'in En Büyük Açık Deniz Doğalgaz Sahasında 2025'te 4,5 Milyon Ton Petrol Eşdeğeri Üretim Gerçekleştirildi

Çin'in En Büyük Açık Deniz Doğalgaz Sahasında 2025'te 4,5 Milyon Ton Petrol Eşdeğeri Üretim Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in büyük açık deniz doğalgaz sahası Derin Deniz No. 1, üretime başladığından bu yana 100'üncü ham petrol sevkiyatını gerçekleştirdi. 2025 yılına kadar toplam üretimin 4,5 milyon ton petrol eşdeğerini aşması bekleniyor.

HAİKOU, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Derin Deniz No. 1, üretime başladığından bu yana 100'üncü ham petrol sevkiyatını tamamladı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre sahanın 2025 yılındaki toplam petrol ve doğalgaz üretimi, 4,5 milyon ton petrol eşdeğerini aştı. Bu rakam, orta büyüklükteki bir kara petrol sahasının üretimine eşdeğer düzeyde.

Proje iki aşama halinde hayata geçirildi. İlk faz 2021 yılında üretime başlarken, ikinci faz 2025 yılında devreye alındı.

İkinci faz, Çin'in bugüne kadarki en zorlu derin deniz doğalgaz geliştirme projesi olma özelliğini taşıyor. Proje, ülke tarihinde açık deniz aramalarında karşılaşılan en yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda 1.500 metrenin üzerindeki su derinliğiyle Çin'in en derin doğalgaz geliştirme sahası.

Derin Deniz No. 1 doğalgaz sahası an itibarıyla günlük 15 milyon metreküp doğalgaz ve 1.600 tonun üzerinde kondensat petrol üretimi ile öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
Üniversitedeki dans sonun başlangıcıymış: Venezuela Başkanı ABD tarafından kaçırıldı

Üniversitedeki dans sonun başlangıcıymış: Venezuela Başkanı ABD tarafından kaçırıldı