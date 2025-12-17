Albüm: Çin'de Demiryolu Seyahatleri Yılın İlk 11 Ayında 4,28 Milyara Ulaşarak Rekor Kırdı
Çin'in demiryolu ağı, 2025 yılının ilk 11 ayında 4,28 milyar yolcu taşıyarak rekor seviyeye ulaştı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış gösterdi.
BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in demiryolu ağı kullanılarak 2025 yılının ilk 11 ayında rekor düzeyde yolcu seyahati gerçekleştirildi.
Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin salı günü açıkladığı verilere göre ocak-kasım döneminde ülke genelindeki demiryolu yolcu seyahati sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 4,28 milyara ulaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel