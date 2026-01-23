Haberler

Çin'de Geçerli Buluş Patenti Sayısı 5,32 Milyona Ulaştı

Çin'de Geçerli Buluş Patenti Sayısı 5,32 Milyona Ulaştı
Güncelleme:
Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi, 2025 yılı sonuna kadar geçerli buluş patenti sayısının 5,32 milyona çıkacağını açıkladı. Ayrıca, patent başvurularının inceleme süresi 15 aya indirildi.

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi, Çin anakarasındaki geçerli buluş patenti sayısının 2025 yılı sonu itibarıyla 5,32 milyona ulaştığını duyurdu.

İdare tarafından cuma günü yapılan açıklamada 2025 yılında toplam 972.000 buluş patentinin onaylandığı, patent başvurularının inceleme süresinin ise 15 aya indirildiği bildirildi.

Yüksek değerli buluş patentlerinin ortalama sahiplik oranının ise her 10.000 kişi başına 16 patente ulaştığı kaydedildi.

Geçen yıl Çin anakarasında 4,2 milyondan fazla marka tescil edilirken, aktif tescilli toplam marka sayısının 2025 itibarıyla 49,87 milyonu aştığı belirtildi.

İdare ayrıca, dünyanın en değerli ilk 5.000 markası arasında Çinli markaların toplam değerinin 1,81 trilyon ABD dolarına ulaştığını ve bu sonuçla Çin'in küresel sıralamada ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
