Çin'in 'Arktik İpek Yolu' Gemisi İlk Seferini Tamamladı

Çin'den Avrupa'ya, Kuzey Buz Denizi (Arktik Okyanusu) üzerinden erişim sağlayan "Arktik İpek Yolu" rotasında ilk seferi yapan geminin İngiltere ve Almanya'nın ardından Polonya'ya vardığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in doğu kıyısındaki Fucou, Ningbo, Çingdao ve Dalian şehirlerindeki limanlardan yükünü alan "Istanbul Bridge (İstanbul Köprüsü)" adlı konteyner gemisi, 26 günlük yolculuğun ardından dün Gdansk Limanı'na ulaştı.

23 Ekim'den Çin kıyılarından kuzeye hareket ederek Kuzeydoğu Geçidi üzerinden Arktik Okyanusu'na açılan gemi, 13 Ekim'de İngiltere'nin Felixstowe Limanı'na ulaşmıştı.

Gemi, İngiltere'den Almanya'nın Hamburg Limanı'na uğradıktan sonra 19 Ekim'de Polonya'nın Gdansk Limanı'na vardı.

4 bin TEU yük taşıyan Istanbul Bridge'in sonraki durağı, Hollanda'nın Rotterdam Limanı olacak.

Çin-Avrupa gemi seferi süresi 20 güne indi

Çin ile Avrupa arasındaki gemi seferi süresini 20 güne indiren rota, 25 gün süren Çin-Avrupa yük treni rotasından, 40 gün süren Süveyş Kanalı rotasından ve 50 gün süren Ümit Burnu rotasından çok daha hızlı taşımacılık imkanı sağlıyor.

Yeni rota, Çin'in doğu kıyılarındaki Fucou, Ningbo, Çingdao ve Dalian şehirlerinin limanlarını Avrupa'da İngiltere'nin Felixstowe, Hollanda'nın Rotterdam, Almanya'nın Hamburg ve Polonya'nın Gdansk" limanları ile bağlantılandırıyor.