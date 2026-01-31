Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Aralık Ayında 758 Milyar Doları Aştı

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti aralık ayında yaklaşık 5,28 trilyon yuana (yaklaşık 758 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilerine göre mal ihracatının yaklaşık 2,66 trilyon yuanı, ithalatınınsa 1,81 trilyon yuanı aşmasıyla 853,3 milyar yuanlık bir mal ticareti fazlası ortaya çıktı.

Verilere göre hizmet ihracatı 354,1 milyar yuan, hizmet ithalatı ise 450,7 milyar yuana ulaştı. Böylelikle 96,6 milyar yuanlık bir açık oluştu.

ABD doları bazında ülkenin mal ve hizmet ihracatı aralıkta 427,6 milyar ABD doları, ithalatı ise 320,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 107,2 milyar dolarlık bir fazla verdi.