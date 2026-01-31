Haberler

Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Aralık Ayında 758 Milyar Doları Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, aralık ayında uluslararası mal ve hizmet ticaretinde 5,28 trilyon yuan (758 milyar ABD doları) ulaştı. Mal ihracatı 2,66 trilyon yuan, ithalatı ise 1,81 trilyon yuan olarak gerçekleşti, bu da 853,3 milyar yuanlık bir fazlalık sağladı. Hizmetler noktasında ise 96,6 milyar yuanlık bir açık oluştu.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti aralık ayında yaklaşık 5,28 trilyon yuana (yaklaşık 758 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilerine göre mal ihracatının yaklaşık 2,66 trilyon yuanı, ithalatınınsa 1,81 trilyon yuanı aşmasıyla 853,3 milyar yuanlık bir mal ticareti fazlası ortaya çıktı.

Verilere göre hizmet ihracatı 354,1 milyar yuan, hizmet ithalatı ise 450,7 milyar yuana ulaştı. Böylelikle 96,6 milyar yuanlık bir açık oluştu.

ABD doları bazında ülkenin mal ve hizmet ihracatı aralıkta 427,6 milyar ABD doları, ithalatı ise 320,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 107,2 milyar dolarlık bir fazla verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu