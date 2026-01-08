Haberler

Vizesiz Transit Uygulamasıyla Yabancı Ziyaretçilerin Çin'e Giriş Sayısı 40 Milyonu Aştı

Vizesiz Transit Uygulamasıyla Yabancı Ziyaretçilerin Çin'e Giriş Sayısı 40 Milyonu Aştı
Güncelleme:
Çin, 240 saatlik vizesiz transit programını hayata geçirdiği bir yılda, yabancı ziyaretçilerin ülkeye giriş sayısının 40,6 milyona ulaştığını ve yüzde 27,2 artış sağlandığını duyurdu.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in 240 saatlik vizesiz transit programını hayata geçirmesinden bu yana geçen bir yılda yabancı ziyaretçilerin ülkeye yaptığı giriş sayısı 40,6 milyona ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artış anlamına geliyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı Sözcüsü Zhang Ming perşembe günü yaptığı açıklamada vize muafiyetinden yararlanan yolcu sayısının, politika değişikliği öncesine göre yüzde 60,8 arttığını belirtti.

2024 yılının aralık ayında uygulamaya sokulan program an itibarıyla 55 ülke için uygulanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500

