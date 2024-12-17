Çin ile Güneydoğu Afrika Arasında Yeni Deniz Nakliye Rotası Açıldı

QİNGDAO, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Qingdao kenti ile Güneydoğu Afrika arasında yeni bir direkt nakliye rotası pazartesi günü resmen faaliyete geçti.

Haftalık olarak düzenlenen bu rota, Çin ile Afrika arasında güvenli ve hızlı bir deniz nakliyesi için alternatif sunuyor.

Çin'in Qingdao Limanı'ndan hareket edecek gemilerin yaklaşık 20 gün içinde Tanzanya'daki Darüsselam Limanı'na varması bekleniyor.