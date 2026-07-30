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Çin ile AB arasındaki ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ikinci toplantısı sonbaharda yapılacak

Çin ile AB arasındaki ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ikinci toplantısı sonbaharda yapılacak
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BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği (AB), Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ikinci toplantısını bu sonbaharda düzenleme konusunda mutabakata vardı.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği (AB), Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ikinci toplantısını bu sonbaharda düzenleme konusunda mutabakata vardı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, perşembe günkü basın toplantısında son dönemde iki taraf arasında yürütülen yoğun istişarelere ilişkin değerlendirmesinde, son bir ayda her iki tarafın da ilk toplantının sonuçlarını aktif şekilde hayata geçirdiğini ve ikinci toplantı için kapsamlı hazırlıklar yürüttüğünü söyledi.

He, iki tarafın çalışma ekiplerinin 20'den fazla görüşme gerçekleştirdiğini, Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizması kapsamındaki dört çalışma grubunun da tarafların ekonomik ve ticari endişelerine ilişkin derinlemesine ve profesyonel düzeyde görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Çin'in AB ile yakın iletişimi sürdürmeye, karşılıklı saygı temelinde ve aynı doğrultuda çalışmaya hazır olduğunu belirten He, bu sayede ekonomik ve ticari alandaki karşılıklı endişelere yönelik tatbiki ve uygulanabilir çözümler aramayı, ikili ticaretin dengeli ve olumlu gelişimini teşvik etmeyi ve Çin-AB arasındaki önemli ticaret ortaklığının istikrarı ile dengesini korumayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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