Rapor: Çin'in Yenilenebilir Enerjideki Hızlı Büyümesi, Küresel Enerji Şokuna Karşı İhracat Direncini Artırıyor

Çin'in ihracat sektörü, küresel enerji tedarikindeki şoklara rağmen enerji konusundaki kendi kendine yeterliliği ve yeni enerji kaynaklarının hızlı gelişimi sayesinde direncini korumaya devam ediyor. Nomura'nın raporuna göre, alternatif enerji kaynaklarının entegrasyonunda kaydedilen ilerlemeler, Çinli ihracatçıları mevcut enerji krizinden koruyor.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ihracat sektörünün, küresel enerji tedarikinde yaşanan şoklara rağmen ülkenin enerji konusundaki kendi kendine yeterliliği ve yeni enerji kaynaklarının hızlı genişlemesi sayesinde direncini sürdürmesi bekleniyor.

Japonya merkezli finansal hizmetler grubu Nomura'nın yayımladığı araştırma raporuna göre, Çin'in elektrik tedarik sistemi, enerji tedarikinde yaşanan mevcut şoktan çeşitli yapısal faktörler nedeniyle büyük ölçüde korundu.

Rapora göre Çin rüzgar, güneş ve nükleer enerji gibi alternatif enerji kaynaklarının entegrasyonunda hızlı ilerleme kaydetti. Ülkedeki yeni enerji sektörü hızla gelişirken, sanayi sektörünün, büyük kısmı yerel olarak çıkarılan kömüre olan büyük orandaki bağımlılığı ise devam etti.

Düzenlenen elektrik sisteminin imalatçılara istikrarlı enerji erişimi sağlayarak, Çinli ihracatçıları mevcut enerji krizinden koruduğu ifade edildi.

2026 yılına ilişkin yıllık tahminlerinde, benzersiz avantajlara sahip Çin'in ihracatındaki büyümede ılımlı bir yavaşlama öngören Nomura, özellikle enerji krizinin yılın ikinci yarısına uzaması durumunda yukarı yönlü potansiyel gördüğünü belirtti.

Çin'in dış ticareti, ihracatın ocak-şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2, ithalatınsa yüzde 17,1 artmasıyla yıla güçlü bir başlangıç yaptı.

