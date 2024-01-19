Çin, iç talebi güçlendirmek ve etkin yatırımı genişletmek için adımlar atacak

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, 2024'te gelişen ekonomik toparlanma eğilimini pekiştirme çabaları çerçevesinde iç talebi güçlendirmeye ve etkin yatırımı genişletmeye yönelik somut adımlar atacağını duyurdu.

Ülkenin en üst düzey ekonomik planlamacısı olan kurumun yetkilisi Yuan Da, Perşembe günü yaptığı açıklamada istihdamın daha fazla ön plana çıkarılacağını, kilit önemdeki grupların istihdamımın sağlanacağını ve orta gelir grubunun büyütüleceğini söyledi.

Komisyon, akıllı evler, spor etkinlikleri, yerli ürünler ve Çin'e özgü mallar gibi yeni büyüme noktaları geliştirmeye çalışacak. Pahalı kalemlerde harcamaların artırılması ve tüketim ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Yuan, etkin yatırımın genişletilmesine yönelik olarak kilit önemdeki alanlarda temel teknolojiler, yeni altyapı, enerji tasarrufu ve karbonsuzlaşmaya daha fazla destek verileceğini belirtti.

Komisyon, özel yatırımın canlılığını teşvik etmek ve yatırım ile finansman maliyetlerini azaltmak üzere adımlar da atacak.