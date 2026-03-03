Haberler

Çin: Hürmüz Boğazı'ndaki Deniz Taşımacılığı Rotalarının Güvenliği Sağlanmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri operasyonların durdurulması ve enerji güvenliğinin sağlanması için tüm taraflara çağrıda bulundu. Enerji güvenliğinin küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, tüm taraflara askeri operasyonları derhal durdurma, gerilimin tırmanmasını önleme, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı rotalarının güvenliğini sağlama ve küresel ekonominin daha fazla etkilenmesini önleme çağrısında bulundu.

Mao salı günkü basın toplantısında, enerji güvenliğinin küresel ekonomi için hayati önem taşıdığını belirterek, tüm tarafların istikrarlı ve kesintisiz enerji tedarikini güvence altına almakla sorumlu olduğunu ifade etti.

