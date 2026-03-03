Çin: Hürmüz Boğazı'ndaki Deniz Taşımacılığı Rotalarının Güvenliği Sağlanmalı

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, tüm taraflara askeri operasyonları derhal durdurma, gerilimin tırmanmasını önleme, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı rotalarının güvenliğini sağlama ve küresel ekonominin daha fazla etkilenmesini önleme çağrısında bulundu.

Mao salı günkü basın toplantısında, enerji güvenliğinin küresel ekonomi için hayati önem taşıdığını belirterek, tüm tarafların istikrarlı ve kesintisiz enerji tedarikini güvence altına almakla sorumlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua