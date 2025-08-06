Çin Hükümeti, Sel ve Kuraklıkla Mücadele İçin 142 Milyon Dolar Tahsis Etti

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin hükümeti, birçok eyalet düzeyinde bölgeye 1,015 milyar yuan (yaklaşık 142 milyon ABD doları) tutarında afet yardım fonu tahsis etti.

Maliye Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre Maliye, Tarım ve Köy İşleri ve Su Kaynakları bakanlıklarınca tahsis edilen fonlar Beijing, Hebei, İç Moğolistan ve Guangdong gibi bölgelerde sel yardımı çalışmalarına destek amacıyla çeşitli şekillerde aktarıldı. Bu kapsamda tarım tesislerinin onarımı ve yeniden ürün ekim gibi konularda çiftçilere sübvansiyon sağlandı.

Fonların, Shandong, Henan, Hubei ve diğer bölgelerde gübreleme, fidan koruma, sulama ve kuyu açma çalışmalarına yönelik sübvansiyonlar yoluyla kuraklıkla mücadeleye destekte de kullanıldığı kaydedildi.