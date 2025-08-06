Çin-Hubei Eyaletinde Yeni Yük Treni Terminali Açıldı

WUHAN, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde ikinci Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni terminalinin açılmasıyla otomobil parçaları taşıyan ilk tren Xianglushan İstasyonu'ndan Kazakistan'a doğru yola çıktı.

Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da çarşamba günü hizmete giren yeni istasyon, aktarmaya gerek kalmadan gümrük işlemlerinin doğrudan yapılmasına olanak tanıyor. Bu sayede önceki güzergahlara kıyasla nakliye süresi yaklaşık 2 gün kısalırken, lojistik maliyetleri de yüzde 15 oranında azalıyor.

Xianglushan İstasyonu, demiryolu-denizyolu intermodal terminallerini birbirine bağlayan kritik bir kavşak noktası görevi görüyor. Daha önceleri ihracat ürünlerinin Wuhan'da bir araya getirilip Yangtze Nehri üzerinden taşındıktan sonra Avrupa (Orta Asya) trenleri için eyaletin tek yük merkezi olan Wujiashan İstasyonu'na aktarılması gerekiyordu.

Hubei, stratejik konumundan yararlanarak su yolları, demiryolları, karayolları, hava yolları ve dijital kanalları birbirine bağlayan modern bir ulaşım ağı inşa etmeyi hedefliyor.

Eyaletin dış ticaret hacmi, 2025'in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artarak 402,31 milyar yuana (yaklaşık 56,34 milyar ABD doları) yükseldi.