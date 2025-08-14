Çin, Hindistan Menşeli Fiber Optiklere Yönelik Anti-Damping Önlemlerini Gözden Geçirecek
Çin Ticaret Bakanlığı, 2025'te Hindistan menşeli tek modlu fiber optiklere ilişkin anti-damping önlemlerinin süresinin dolmasıyla ilgili bir inceleme yapacak. Yerli sektörün talebi üzerine gerçekleştirilecek bu değerlendirme, yeni bir dampinge yol açıp açmayacağını araştıracak.
BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 14 Ağustos 2025'te Hindistan menşeli tek modlu fiber optiklere yönelik anti-damping önlemlerinin süresinin dolmasına ilişkin yeni bir değerlendirme yapacak.
Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada yerli fiber optik sektörünün talebi üzerine başlatılacak incelemede, söz konusu anti-damping önlemlerine son verilmesinin yeni bir dampinge ve zarara yol açıp açmayacağının tespit edileceği belirtildi.
Açıklamada Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'nun, inceleme süresince mevcut anti-damping vergilerini kapsam ve oranları değişmeksizin uygulamaya devam edeceği kaydedildi.
Çin, Hindistan'dan ithal edilen tek modlu fiber optiklere Ağustos 2014'te yüzde 7,4-30,6 oranlarında anti-damping vergileri uygulamaya başlamıştı. 2020 yılında gözden geçirilen uygulama, 5 yıllığına uzatılmıştı.