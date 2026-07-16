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Çin: Helyuma Yönelik İhracat Kontrolleri Arz ve Talep Değişikliklerine Göre Ayarlanacak

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Çin Ticaret Bakanlığı, iç piyasadaki helyum arzını güvence altına almak amacıyla helyum ihracatına geçici yasak getirdi. Sözcü He Yadong, yasağın Dış Ticaret Yasası ve DTÖ kurallarına uygun olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin'in hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki arz ve talep değişikliklerine bağlı olarak helyuma yönelik ihracat kontrollerinde zamanında değişikliklere gideceğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, önemli bir helyum ithalatçısı olan Çin'in, iç piyasaya yönelik helyum arzını güvence altına alma amacıyla helyum ihracatına geçici yasak getirme kararı aldığını belirtti.

He geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe giren yasağın, Çin'in Dış Ticaret Yasası'na ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde alındığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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