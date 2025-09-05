Çin, Halojenli Bütil Kauçuk İthalatı Üzerindeki Anti-Damping Soruşturmasını Uzattı

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Kanada, Japonya ve Hindistan'dan ithal edilen halojenli bütil kauçuğa yönelik anti-damping soruşturmasının süresini uzattı.

Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada ilgili yönetmelikler uyarınca vakanın karmaşıklığı nedeniyle soruşturmanın 14 Mart 2026 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Soruşturma, 14 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı.

Halojenli bütil kauçuk genel olarak içsiz lastiklerin hava geçirmez katmanları, ısıya dayanıklı iç lastikler, tıbbi şişe tıpaları, darbeye dayanıklı pedler, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri gibi ürünlerde kullanılıyor.