Çin Kalkınma Araştırma Merkezi Yetkilisi: Halkın Refahının Artırılması Kalkınmanın Önceliği Olmaya Devam Edecek

Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi araştırmacısı Hou Yongzhi, önümüzdeki beş yıl boyunca halkın refahını artırmanın ülkenin kalkınmasında öncelikli olacağını açıkladı. Hükümetin, halkın sorunlarına çözüm bulmak ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak için kapsamlı düzenlemeler yapacağı vurgulandı.

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi araştırmacısı Hou Yongzhi, Çin'in halk odaklı kalkınma anlayışına bağlı kalmaya devam ettiğini belirterek, halkın refahını artırmanın önümüzdeki beş yıl boyunca ülkenin kalkınmasında öncelik olmaya devam edeceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Çin Ekonomik Yuvarlak Masa" programının son bölümünde konuşan Hou, Çin'in önümüzdeki beş yıl boyunca bu halk merkezli yaklaşımı hayata geçirmek için nüfus gelişimi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenliği kapsayan kapsamlı düzenlemeler yaptığını belirtti.

Hou, halk merkezli kalkınmanın sürdürülmesi için hükümetin hem halkın acil sorun ve kaygılarını ele alması hem de bu sorunların çözümü için sağlam bir maddi temel oluşturması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin mali kapasitesindeki büyümeye paralel olarak kamu hizmetlerinin düzeyini ve kalitesini artırmanın da önemli olduğunu vurgulayan Hou, kamu hizmetlerinin arzının genişletilmesi ve kalitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Hou ayrıca yerel yönetimlerin yerel koşulları dikkate alarak halkın yaşamına yönelik politikaları kendi gerçekliklerine uygun şekilde ele almaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
