Albüm: Çin, Hainan Serbest Ticaret Limanı'ndaki Özel Gümrük Operasyonlarıyla Dışa Açılımı Teşvik Edecek
Çin, dünyada yüzölçümü bakımından en büyük serbest ticaret limanı olan Hainan'da özel gümrük operasyonlarını başlatarak, ithal malların daha serbest girişini sağlamayı ve gümrük vergilerini sıfırlamayı amaçlıyor.

HAİKOU, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin perşembe günü yüzölçü bakımından dünyanın en büyük serbest ticaret limanı olan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ada genelini kapsayan özel gümrük operasyonlarını başlattı.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng törene katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Özel gümrük operasyonları, ithal malların daha serbest girişine, sıfır gümrük vergisi kapsamının genişletilmesine ve iş dünyası için daha elverişli düzenlemelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyor.

Bu adım, küresel ölçekte korumacılığın arttığı bir dönemde, Çin'in serbest ticareti teşvik etme ve yüksek standartlı dışa açılımı genişletme yönündeki çabalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
