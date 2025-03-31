Çin, Güney Kore ve Japonya Ekonomi Bakanları Üçlü Toplantısı'nda İşbirliği Vurgusu

SEUL, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, yüksek kaliteli kalkınmaya ve üst düzey dışa açılma politikasını genişletmeye kararlı olduklarını ve Güney Kore ve Japonya dahil olmak üzere tüm ülkelerle fırsatları paylaşacaklarını söyledi.

Wang, pazar günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 13. Çin-Japonya-Güney Kore Ekonomi ve Ticaret Bakanları Üçlü Toplantısı'nda küresel ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskıların sürdüğü bir dönemde önde gelen bölgesel ve küresel ekonomiler olan Çin, Japonya ve Güney Kore'nin serbest ticareti ve çok taraflı ticaret sistemini korumak, tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkmak ve bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletmek üzere ortak çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Ticaret ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel ve çok taraflı işbirliğinin ilerletilmesi gibi konulara odaklanan üçlü toplantıya Wang'ın yanı sıra Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Ahn Duk-geun ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muto Yoji eş başkanlık etti.

Toplantıda üç ülkenin ekonomi ve ticaret bakanlıkları üçlü serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin hızlandırılması, tedarik zinciri işbirliğinin ve ihracat kontrolüne ilişkin diyaloğun güçlendirilmesi, dijital ve yeşil ekonomilerde işbirliğinin derinleştirilmesi, yerel işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari işbirliği için elverişli ortamın ortaklaşa teşvik edilmesi konularında uzlaştı.