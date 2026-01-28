Haberler

Çin'in Enerji Üretim Kapasitesindeki Büyümeye Güneş Enerjisi Liderlik Etti

Çin'in Enerji Üretim Kapasitesindeki Büyümeye Güneş Enerjisi Liderlik Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in güneş enerjisi kapasitesi 2025 yılında %35,4 artarak 1,2 milyar kilovata ulaşacak. Toplam elektrik üretim kapasitesi ise %16,1 artışla 3,89 milyar kilovata çıkacak.

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneş enerjisi sektörü, 2025'te istikrarlı bir büyüme kaydederek ülkenin toplam elektrik üretim kapasitesinin artışına önemli katkı sağladı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam kurulu enerji üretim kapasitesi 2025 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 16,1 artarak 3,89 milyar kilovata ulaştı. Enerji kaynakları arasında en dikkat çekici performansı gösteren güneş enerjisinin kurulu kapasitesi ise yüzde 35,4 artışla 1,2 milyar kilovata yükseldi.

İstikrarlı büyümesini sürdüren rüzgar enerjisinin kurulu kapasitesi ise bir önceki yıla göre yüzde 22,9 artış göstererek 640 milyon kilovat olarak gerçekleşti.

İdare verilerine göre, 6.000 kilovat ve üzeri kapasiteli enerji santrallerinde kullanılan üretim ekipmanlarının 2025 yılı kümülatif ortalama kullanım süresi, bir önceki yıla göre 312 saat azalarak 3.119 saate düştü.

Çin, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji sistemini kurarak, her alanda yeşil dönüşümü hızlandırma taahhüdünde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı

Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var