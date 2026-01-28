Çin'in Enerji Üretim Kapasitesindeki Büyümeye Güneş Enerjisi Liderlik Etti

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneş enerjisi sektörü, 2025'te istikrarlı bir büyüme kaydederek ülkenin toplam elektrik üretim kapasitesinin artışına önemli katkı sağladı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam kurulu enerji üretim kapasitesi 2025 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 16,1 artarak 3,89 milyar kilovata ulaştı. Enerji kaynakları arasında en dikkat çekici performansı gösteren güneş enerjisinin kurulu kapasitesi ise yüzde 35,4 artışla 1,2 milyar kilovata yükseldi.

İstikrarlı büyümesini sürdüren rüzgar enerjisinin kurulu kapasitesi ise bir önceki yıla göre yüzde 22,9 artış göstererek 640 milyon kilovat olarak gerçekleşti.

İdare verilerine göre, 6.000 kilovat ve üzeri kapasiteli enerji santrallerinde kullanılan üretim ekipmanlarının 2025 yılı kümülatif ortalama kullanım süresi, bir önceki yıla göre 312 saat azalarak 3.119 saate düştü.

Çin, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji sistemini kurarak, her alanda yeşil dönüşümü hızlandırma taahhüdünde bulundu.