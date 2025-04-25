Çin, G20 Toplantısında ABD'nin Gümrük Tarifelerine Karşı Küresel İstikrar Çağrısında Bulundu

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Washington'da temaslarda bulunan Çinli temsilciler, ABD'nin gümrük tarifelerini yükseltmesiyle tırmanan ticari gerilime karşı küresel ekonomik ve mali istikrarı koruma çağrısında bulundu.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ekonomik büyümenin halihazırda ivme kaybettiği bir ortamda tarife ve ticaret savaşlarının ekonomik ve mali istikrara zarar verdiğini belirtti.

Çin'in çok taraflı ticaret sistemini desteklediğini, ticari anlaşmazlıkların eşit diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini savunduğunu ifade eden Bakan Lan, ancak tek taraflı girişimlere karşı meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını vurguladı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng da toplantıda, ekonomik parçalanmanın ve süregelen ticari gerilimlerin sanayi ve tedarik zincirlerini bozarak küresel büyüme ivmesini akamete uğrattığına işaret ederek, ülkelerin uluslararası işbirliğini ilerletmek ve küresel ekonomik ve mali istikrarı korumak için somut eylemlerin gerektiğinin altını çizdi.

Dünyanın büyük ekonomilerinin uluslararası makroekonomik ve mali politika koordinasyonuna katılımını artırması gerektiğini vurgulayan Pan, "Ticaret savaşları veya tarife savaşlarının kazananı olmaz." ifadesini kullandı.

Pan, Çin ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5,4 büyüyerek yıla iyi bir başlangıç yaptığa ve toparlanma ivmesini sürdürdüğüne işaret ederek, büyümeyi desteklemek için "orta düzeyde gevşek" para politikası sürdüreceğini dile getirdi.

ABD'li mevkidaşlarıyla görüşmediler

Çin hükümetinden yapılan açıklamaya göre Lan ve Pan, Washington'daki temaslarında ABD'li mevkidaşlarıyla herhangi bir resmi görüşmede bulunmadı.

Maliye Bakanı Lan, Avrupa Birliği (AB), Almanya, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, İngiltere, Pakistan ve Endonezya'dan mevkidaşlarıyla bir araya gelirken, Merkez Bankası Başkanı Pan da Japonya ve Bulgaristan Merkez Bankası başkanları ile buluştu.

Pan, geçen yıl aynı toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya gelmişti.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, 22-24 Nisan'da IMF ve Dünya Bankasının bahar toplantılarıyla eş zamanlı olarak ABD'nin başkenti Washington'da düzenlendi.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Oval Ofis'teki bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin ile bu konuda "görüşmelerin aktif olduğunu" söylemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, dün Trump'ın iddiasını yalanlayan açıklamalar yapmıştı. ABD Başkanı, buna rağmen müzakerelerin devam ettiği iddiasını yinelemişti.