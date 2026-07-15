Çin Ekonomisi İlk Yarıda Yüzde 4,7 Büyüdü

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, yaklaşık 69,57 trilyon yuan (yaklaşık 10,25 trilyon ABD doları) değerinde üretim gerçekleştirdi.

Ülke ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü.

Kaynak: Xinhua