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Çin Ekonomisi İlk Yarıda Yüzde 4,7 Büyüdü

Çin Ekonomisi İlk Yarıda Yüzde 4,7 Büyüdü
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Çin'in GSYİH'sı 2024'ün ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 4,7 artarak yaklaşık 69,57 trilyon yuan oldu. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, yaklaşık 69,57 trilyon yuan (yaklaşık 10,25 trilyon ABD doları) değerinde üretim gerçekleştirdi.

Ülke ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü.

Kaynak: Xinhua
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