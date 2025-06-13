Çin-Ekonomi ve Ticaret Fuarı, Çin ve Afrika İşbirliğine Yeni Fırsatlar Sunuyor

Çin- Ekonomi ve Ticaret Fuarı, Çin'in Hunan eyaletinin Çangşa şehrinde kapılarını açtı.

Xinhua'nın haberine göre, "Çin ve Afrika : Birlikte Modernleşme" temasıyla düzenlenen fuara Çin ve Afrika ülkelerinden 4 bin 700 şirket ve 30 binden fazla temsilci katılıyor.

Dört gün sürecek fuarda yapılacak anlaşmalarının değerinin 11 milyar doları aşması bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 4. kez düzenlenen fuarın Çin-Afrika işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağına inandığını dile getirdi.

"Ortak Kalkınma İçin Ekonomik Ortaklık"

Modernleşmeyi gerçekleştirmenin, 2,8 milyar nüfusu temsil eden Çin ve Afrika halklarının ortak rüyası olduğunu ifade eden Bakan Vang, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin, Afrika'nın yanında olacak, gerçek bir dost ve iyi bir kardeş olarak Afrika'nın modernleşmesini destekleyecek, bu yolda Afrika ile birlikte çalışacak." dedi.

Vang, Afrika ülkeleri ile devlet yönetimi alanında tecrübe paylaşacaklarını, kalkınma stratejilerini uyumlaştıracaklarını, pragmatik işbirliğini derinleştireceklerini ve Çin pazarını Afrika'ya açmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Çinli Bakan, Afrika ülkeleri ile "Ortak Kalkınma İçin Ekonomik Ortaklık" anlaşmaları yaparak tüm ihracat kalemlerinde gümrük vergilerini sıfırlayacaklarını, iki taraf arasında ticaret ve yatırımların serbestleşmesini ve Afrika kıtasından daha fazla sayıda ürünün Çin pazarına girmesini teşvik edeceklerini belirtti.

Fuarın açılış törenine, Afrika ülkelerinden, Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja, Liberya Devlet Başkanı Yardımcısı Jeremiah Kpan Koung ile Kenya Kabine Baş Sekreteri, Dış İlişkiler ve Diaspora İlişkileri Bakanı Musalia Mudavadi katıldı.