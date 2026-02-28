Çin'e Vizesiz Giriş Yapan Yabancı Sayısı 2025'te Yüzde 49,5 Arttı
BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'i 2025'te vize muafiyeti politikaları kapsamında 30,08 milyon yabancı ziyaret etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5'lik bir artış anlamına geliyor.
Kaynak: Xinhua