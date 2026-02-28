Haberler

Çin'e Vizesiz Giriş Yapan Yabancı Sayısı 2025'te Yüzde 49,5 Arttı

Çin'e Vizesiz Giriş Yapan Yabancı Sayısı 2025'te Yüzde 49,5 Arttı
Güncelleme:
Çin, 2025 yılında vize muafiyeti politikaları çerçevesinde 30,08 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5 oranında bir artışı temsil ediyor.

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin'i 2025'te vize muafiyeti politikaları kapsamında 30,08 milyon yabancı ziyaret etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,5'lik bir artış anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua
