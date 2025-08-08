Çin, Doğal Afetlere Yardım İçin 430 Milyon Yuan Tahsis Etti

Çin, Doğal Afetlere Yardım İçin 430 Milyon Yuan Tahsis Etti
Güncelleme:
Çin, sel ve jeolojik afetlerden etkilenen bölgelere toplamda 430 milyon yuan (yaklaşık 60,27 milyon ABD doları) tahsis ederek acil durum yardımlarını açıkladı. Fonlar, Beijing, Hebei, İç Moğolistan, Guangdong ve Guangxi bölgelerine dağıtılacak.

ANONS (Türkçe): YU JIAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ANONS (Türkçe): YU JIAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın perşembe günü ortaklaşa açıkladığı acil durum fonları, Beijing, Hebei, İç Moğolistan, Guangdong ve Guangxi olmak üzere 5 bölgeye dağıtıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
