Çin, Doğal Afetlerden Etkilenen 7 İle 170 Milyon Yuan Yardım Tahsis Etti

Çin, Doğal Afetlerden Etkilenen 7 İle 170 Milyon Yuan Yardım Tahsis Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Maliye Bakanlığı, 9 Ağustos'tan bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve jeolojik afetlere maruz kalan yedi eyalete toplamda 170 milyon yuan yardım fonu sağladı.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Doğal afetlerden görüntüler

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı yedi eyalet düzeyindeki bölgeye 170 milyon yuan (yaklaşık 23,8 milyon ABD doları) tutarında doğal afet yardım fonu tahsis etti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı salı günü yedi eyalet düzeyindeki bölgeye 170 milyon yuan (yaklaşık 23,8 milyon ABD doları) tutarında doğal afet yardım fonu tahsis etti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan ve Chongqing eyaletlerinden doğusundaki Jiangsu ve Anhui eyaletlerine kadar uzanan bölgelerde 9 Ağustos'tan bu yana yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve jeolojik afetler meydana gelmişti.

Tahsis edilen fonlar, Jiangsu, Anhui, Hubei, Chongqing, Sichuan, Guizhou ve Gansu eyaletlerinde afetlerden etkilenen bölgelere destek sağlayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.