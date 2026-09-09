Haberler

Çin Dışişleri Sözcüsü: Küresel Güney'in diğer ülkeleri için güvenilir bir ortak olmaya devam ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in kimsenin arkasından "merdiveni çekmediğini" belirterek, diğer Küresel Güney ülkeleri için güvenilir bir ortak olmaya devam edeceklerini yineledi.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in kimsenin arkasından "merdiveni çekmediğini" belirterek, diğer Küresel Güney ülkeleri için güvenilir bir ortak olmaya devam edeceklerini yineledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Çin'in yalnızca kendi kalkınmasını önemsediği ve diğer Küresel Güney ülkelerinin ardından "merdiveni çektiği" iddialarına yanıt verdi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni, yüksek katma değerli ve düşük maliyetli endüstriyel ekipman ile teknoloji ürünlerinin tedarikini ve sıfır gümrük vergisi politikasını örnek gösteren Mao, Çin'in başkaları için merdiven inşa etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Mao, karşılıklı fayda ve ortak başarı arayışının Çin'in uluslararası işbirliğinin belirleyici değeri olduğunu söyledi.

Sözde "merdiven çekme" söyleminin Küresel Güney ülkelerinde hiçbir karşılık bulmadığını belirten Mao, Çin'in her zaman karşılıklı fayda ve ortak kalkınma ilkesini savunacağını ve kendi kalkınması yoluyla Küresel Güney'in yeniden canlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma karşısında oynayamayacak

İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma'ya karşı oynayamayacak
Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı

Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı: Nefes kesen anlar kamerada

Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı
'Yalan söylemeyeceğim' diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı

"Yalan söylemeyeceğim" diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var