Çin Dışişleri Bakanı Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
PUNOM PEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile biraraya geldi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu.
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PUNOM PEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile biraraya geldi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu Changwei/Xinhua)
Xinhua / Güncel