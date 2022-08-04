Çin Dışişleri Bakanı Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü PUNOM PEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile biraraya geldi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu. PUNOM PEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile biraraya geldi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu Changwei/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Kamboçya Güncel Haberler

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