Çin Dışişleri Bakanı: Çin Seyahat ve Vize Politikalarını İyileştirmeyi Sürdürecek

Güncelleme:
Wang Yi, Çin'in uluslararası ilişkilerde daha elverişli bir ortam oluşturacağını ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin destekleneceğini açıkladı. Ayrıca, vizesiz giriş uygulamalarının genişletileceği belirtildi.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in dışişleri hizmetinin ülkenin yüksek standartlı dışa açılımında destekleyici rol oynamayı sürdüreceğini ve Çin tarzı modernleşme için daha elverişli bir uluslararası ortam oluşturacağını söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli gelişimini desteklemeye, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sürdürmeye ve yurtdışında faaliyet gösteren Çinli şirketler için adil, açık ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Wang, halklar arası temaslar için hızlı geçiş uygulamasını genişletmeye devam edeceklerini ifade ederek, bugüne kadar 50 ülkeye tek taraflı vize muafiyeti tanıdıklarını ve 29 ülkeyle karşılıklı vizesiz giriş anlaşmaları yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl Çin'i ziyaret eden kişilerin yüzde 73'ünün ülkeye vizesiz giriş yaptığını ifade eden Wang, sınır ötesi seyahat politikalarını iyileştirmeye, vizesiz girişin avantajlarından daha fazla yararlanmaya ve destek hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua



