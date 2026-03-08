Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Abd, Karşılıklı Saygı ve Barış İçinde Bir Arada Yaşama İlkesini Korumalı

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin karşılıklı saygı ruhuna bağlı kalması, barış içinde bir arada yaşama ilkesini koruması ve kazan-kazan işbirliği için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl gerçekten de Çin-ABD ilişkileri açısından 'büyük bir yıl'. Üst düzey temasların gündemi şimdiden şekillenmiş durumda. İki tarafın yapması gereken şey uygun bir ortam yaratmak, mevcut farklılıkları yönetmek ve gereksiz engelleri ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı.

Wang, iki tarafın birbirine samimi ve iyi niyetle yaklaşması halinde her iki halk için tatmin edici sonuçlar elde edilebileceğini ve tüm dünyanın memnuniyetle karşılayacağı bir uzlaşıya varılabileceğini belirtti.

Wang, "2026 yılı Çin-ABD ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde geliştiği dönüm niteliğinde bir yıl olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua