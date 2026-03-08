Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Abd, Karşılıklı Saygı ve Barış İçinde Bir Arada Yaşama İlkesini Korumalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin karşılıklı saygı, barış içinde yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkesine bağlı kalması gerektiğini vurguladı. 2026’nın ilişkilerin istikrarı açısından önemli bir yıl olabileceğini ifade etti.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin karşılıklı saygı ruhuna bağlı kalması, barış içinde bir arada yaşama ilkesini koruması ve kazan-kazan işbirliği için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl gerçekten de Çin-ABD ilişkileri açısından 'büyük bir yıl'. Üst düzey temasların gündemi şimdiden şekillenmiş durumda. İki tarafın yapması gereken şey uygun bir ortam yaratmak, mevcut farklılıkları yönetmek ve gereksiz engelleri ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı.

Wang, iki tarafın birbirine samimi ve iyi niyetle yaklaşması halinde her iki halk için tatmin edici sonuçlar elde edilebileceğini ve tüm dünyanın memnuniyetle karşılayacağı bir uzlaşıya varılabileceğini belirtti.

Wang, "2026 yılı Çin-ABD ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde geliştiği dönüm niteliğinde bir yıl olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Yöntem bilindik! Vatandaşları 15 milyon TL dolandıranlar yakalandı
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Derbi sonrası söyledikleri yenir yutulur şeyler değil!
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı

İki Körfez ülkesi savaştan şimdiden bıktı! Çağrıları iki tarafa da
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor