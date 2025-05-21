Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: ABD ile Eşit Diyalog ve İşbirliği Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: ABD ile Eşit Diyalog ve İşbirliği Çağrısı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Asya Topluluğu Başkanı ile yaptığı görüşmede, Çin ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini belirtirken, karşılıklı saygı ve diyalog çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, salı günü Asya Topluluğu Başkanı Kyung-wha Kang ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin ve ABD arasında son zamanlarda yapılan üst düzey ekonomik ve ticari görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, bunun da eşit diyalog, karşılıklı saygı ve birbirlerinin meşru kaygılarını uygun şekilde ele almanın her iki ülkenin ortak çıkarlarına uygun olduğunu kanıtladığını söyledi.

Öte yandan ABD'nin Çin'in meşru kalkınma haklarını baskı altına almaya devam ettiğini belirten Wang, Çin'in tek taraflı zorbalığa şiddetle karşı çıktığını ifade etti.

Her iki ülkeye de öncelikle Asya-Pasifik bölgesinde olumlu etkileşimlerde bulunmaları çağrısı yapan Wang, böylece iki ülkenin birbiriyle iyi geçinmeleri için doğru yolu ve kazan-kazan işbirliği için etkili kanallar bulabileceğini belirtti.

Kyung ise Asya Topluluğu'nun Çin'in binlerce yıllık kültürel mirası hakkında derin bir anlayışa sahip olduğunu söyledi. Kyung ayrıca Çin hakkında gerçeklere dayalı ve objektif görüşler paylaşmaya devam etme ve ABD'deki vizyon sahibi insanlarla birlikte yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek için diyalog platformu oluşturmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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