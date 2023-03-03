Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Kanada'da Seçimlere Müdahale Etmeye Çalıştığı İddialarını Reddetti

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Kanada'daki Çin Büyükelçiliği'nin Kanada seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı şeklindeki iddiayı reddetti.

Qin söz konusu açıklamayı Perşembe günü, bu yıl G20 dönem başkanlığını üstlenen Hindistan'ın başkentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile görüşmesinde yaptı.

Çin'in şiddetle karşı çıktığı iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Qin, Çin'in hiçbir zaman başka bir ülkenin içişlerine karışmadığını ve herhangi bir ülkenin bu tür girişimlerde bulunmasına da karşı olduğunu vurguladı.

Qin, Kanada'daki Çin Büyükelçiliği'nin, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne riayet ettiğini ve Çin-Kanada ilişkilerinin ve çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliğinin ilerletilmesine bağlı olduğunu belirtti.

Qin, Kanada tarafının, Kanada'daki Çin diplomatik misyonlarının görevlerini yerine getirmesini sağlamak ve söylenti ve aldatmacaların ikili ilişkilere zarar vermesini önlemek üzere somut önlemler alması gerektiğini söyledi.