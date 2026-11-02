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Çin deniz ekonomisinde ilk üç çeyrekte yüzde 4,9'luk büyüme 8,5 trilyon yuanı buldu

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Çin deniz ekonomisinde ilk üç çeyrekte yüzde 4,9'luk büyüme 8,5 trilyon yuanı buldu
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Çin'in deniz ekonomisi yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 4,9 büyüyerek 8,5 trilyon yuana ulaştı. Bakanlık verileri, açık deniz ham petrol ve deniz ürünleri üretimindeki artışla sektörün istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in deniz ekonomisinin gayrisafi hasılası yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 8,5 trilyon yuana (yaklaşık 1,27 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, ülkenin deniz ekonomisinin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü gösterdi. Bakanlık, sektörün gelişen yapısı, artan direnci ve ivme kazanan canlılığıyla yüksek kaliteli bir kalkınmaya doğru ilerlediğini bildirdi.

Ülkenin açık deniz ham petrol üretimi ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5, deniz ürünleri üretimi ise yüzde 4,6 artış gösterdi.

Geleneksel denizcilik sektörlerinde Çin, küresel pazar payındaki liderliğini sürdürdü. Yeni gemi siparişleri yıllık bazda yüzde 98,5, tamamlanan siparişler yüzde 35 ve mevcut sipariş stoku yüzde 41,9 arttı. Aynı dönemde kıyı limanlarındaki kargo işlem hacmi yüzde 1,6, konteyner işlem hacmi ise yüzde 4,7 yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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