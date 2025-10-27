Çin'den Yeni Uluslararası Uçuş Hattı: Punom Pen-Fuzhou-Tokyo

FUZHOU, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Beşinci Hava Özgürlüğü hakkı verilen ilk uçuşu olan "Punom Pen-Fuzhou-Tokyo" rotası pazar günü resmen hizmete başladı.

Beşinci Hava Özgürlüğü, bir ülkenin havayolu şirketine, uluslararası bir güzergahta uçarken arada üçüncü bir ülkeye iniş yapma ve bu ülkede yolcu ve kargo yükleme ve boşaltma hakkı verilmesi anlamına geliyor.