Çin'den Yeni Uluslararası Uçuş Hattı: Punom Pen-Fuzhou-Tokyo

Güncelleme:
Çin'in Fujian eyaletinde Beşinci Hava Özgürlüğü kapsamında yeni 'Punom Pen-Fuzhou-Tokyo' uçuş rotası hizmete girdi. Bu gelişme, havayolu şirketlerine uluslararası uçuşlarda üçüncü ülkelere iniş yapma hakkı tanıyor.

FUZHOU, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Beşinci Hava Özgürlüğü hakkı verilen ilk uçuşu olan "Punom Pen-Fuzhou-Tokyo" rotası pazar günü resmen hizmete başladı.

Beşinci Hava Özgürlüğü, bir ülkenin havayolu şirketine, uluslararası bir güzergahta uçarken arada üçüncü bir ülkeye iniş yapma ve bu ülkede yolcu ve kargo yükleme ve boşaltma hakkı verilmesi anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel


