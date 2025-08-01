Çin'den Tüketim Malları Takas Programına 69 Milyar Yuan Destek

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Jiang Yi, ülkenin tüketim malları takas programını desteklemek için ekimde 69 milyar yuan (yaklaşık 9,65 milyar ABD doları) tutarında ultra uzun vadeli özel hazine bonosu fonu tahsis edileceğini söyledi.

Jiang, cuma günü yaptığı açıklamada söz konusu fonun, bu yılın dördüncü ve son partisi olacağını belirterek, aynı miktarda üçüncü parti ultra uzun vadeli özel hazine bonosu fonlarını ihraç edilmiş olduğunu kaydetti.

Çin Maliye Bakanlığı, komisyonla birlikte bu yıl tüketim malları takas programını desteklemek için bu tür fonlara 300 milyar yuan ayırmış durumda.

Komisyon yetkilisi Zhou Chen, cuma günkü basın toplantısında yılın ilk yarısındaki ekonomik performansın güçlü direnç gösterdiğini, iç talebin gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesine yüzde 68,8 katkıda bulunduğunu ve büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini söyledi.

Zhou, istihdamı ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için bir dizi önlemin alınmasını ve uygulanmasını teşvik etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Zhou, ekonomik izleme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini güçlendireceklerini, düzenli olarak politika araştırma ve hazırlıkları yürüteceklerini ve istihdamı istikrara kavuşturmak ve iç talebi artırmak üzere politika araçlarını sürekli olarak iyileştireceklerini de sözlerine ekledi.