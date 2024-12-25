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Çin'den Pencere Temizleme Robotlarına Büyük Talep

Çin'den Pencere Temizleme Robotlarına Büyük Talep
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Shanxi Jiashida Robot Teknolojisi Şirketi, piyasaya sürdüğü pencere temizleme robotlarının yurtdışında büyük talep gördüğünü açıkladı. Akıllı temizlik cihazları, yüksek katlı binalarda yaşayanların en büyük ihtiyacına cevap veriyor.

TAİYUAN, 25 Aralık (Xinhua) -- Shanxi Jiashida Robot Teknolojisi Şirketi'nin dış ticaret müdürü Feng Fenfen, "Bir aydan kısa bir süre önce uluslararası elektronik ticaret platformunda piyasaya sürdüğümüz pencere temizleme robotlarımız şimdiden tükendi. An itibarıyla müşteri talebini karşılamak için yurtdışı sevkiyatlarını hızlandırıyoruz" diyor.

Toplum hızla geliştikçe insanların ev ortamlarına yönelik gereksinimleri de artıyor ve akıllı temizlik cihazları yavaş yavaş evlere girmeye başlıyor.

Günümüzde çok sayıda insan yüksek katlı binalarda yaşamaya başladığından birçok dairenin dış cephe camlarının temizliği bir sorun haline gelmiş durumda. Pencere temizleme robotları, bu soruna akıllı bir çözüm sunuyor.

Jiashida'nın ana ürünü olan pencere temizleme robotu, şirket tarafından bağımsız olarak geliştirildi ve 7 uluslararası patent, 10 buluş patenti ve 23 tasarım patenti aldı.

Şirketin genel müdür yardımcısı Sun Xiaopu, "Pencere temizleme robotlarımız yalnızca iç pazarda popüler değil, aynı zamanda yıllardır Almanya, Fransa ve Japonya gibi 50'den fazla ülkeye sürekli ihraç ediliyor ve yurtdışındaki tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Çin menşeli pencere temizleme robotlarının küresel popülerliği kullanılan temel teknolojilerden kaynaklanıyor.

Şirketin araştırma ve geliştirme merkezi müdürü Pu Yong, "Yeni bir ürün olan 'yuvarlak pencere temizleme robotu', geleneksel cam temizleme robotlarının zayıf tutunma kabiliyeti ile düşük silme verimliliği gibi sorunlarını yeni teknolojilerle çözerek 'biyonik prensiplerle insan elinin silme hareketini taklit etme' konusundaki teknik zorluğun üstesinden geldi" diye açıklıyor.

Pu, pencere temizleme robotlarının sürekli olarak yenilendiğini ve her yıl 3-4 yeni ürünün güncellenerek piyasaya sürüldüğünü söylüyor. Pencere temizleme robotlarının endüstriyel zinciri de gelişmiş durumda. Üretim hattında robot başına ortalama üretim süresi bir buçuk dakika.

Sun, "Çin yapımı pencere temizleme robotlarını uluslararası pazara daha iyi tanıtmak için sık sık Çin İthalat ve İhracat Fuarı ve Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı gibi uluslararası fuarlara katılarak yabancı ticaret temsilcilerini ürünlerimizi yerinde görmeye davet ediyoruz" diyor.

Bir fuarda Alman bir tüketici, pencerelerini temizletmek için bir temizlikçi çalıştırmanın kendisine genellikle 500 ABD dolarına mal olduğunu belirtmişti, ancak bu robotla sorunu sadece 200 dolara tamamen çözebilir.

Feng'in ifadelerine göre pencere temizleme robotunun 2022 yılında yurtdışına satışının başlamasından bu yana, ürünün yıllık satışları yüzde 50'den fazla artış gösterdi. Bu yılki yurtdışı satışlarının 60.000 seti aşması bekleniyor.

Amazon.com internet sitesinde Amerikalı bir tüketici ürün hakkında, "İlk duyduğumdan beri bir pencere temizleme robotu istiyordum. Kendim pencere temizlemezken pencerenin temizlenmesini izlemek çok eğlenceli. Hem de tabure, sandalye ya da merdiven olmadan" yorumunu yaptı.

Sun, "Gelecekte pencere temizleme robotlarını Çin akıllı üretiminin yeni bir sembolü haline getirmek için yenilikler yapmaya, daha iyi ürünler geliştirmeye ve uluslararası pazarla etkin bir şekilde etkileşim kurmaya devam edeceğiz" diyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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